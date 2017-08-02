Силовые структуры
 

Начальника УФСИН по Кемеровской области заподозрили в получении взятки

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В отношении 48-летнего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кемеровской области возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом в среду, 2 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

«По версии следствия, в 2012 году подозреваемый из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 миллионов рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ СИЗО», — говорится в сообщении.

Как отметили в СКР, за свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность выбранный им земельный участок и построить там дом. После того как предприниматель согласился, предполагаемый получатель взятки убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт со строительной фирмой взяткодателя.

По данным сайта управления ФСИН по Кемеровской области, его с мая 2011 года возглавляет Константин Антонкин. Он окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова и Московский институт МВД России. В структуре ФСИН Антонкин работает с 2006 года, первоначально занимая руководящие должности на Алтае.

25 июля стало известно, что коллегия Счетной палаты под руководством Татьяны Голиковой рассмотрела отчет о деятельности ФСИН с 2007 по 2016 год и выявила неэффективное использование ведомством 15 миллиардов рублей из бюджета.

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