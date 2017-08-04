Главу управления ФСИН по Кузбассу арестовали по подозрению в получении взятки

Суд арестовал начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кемеровской области, 48-летнего Константина Антонкина, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В сообщении отмечается, что в ближайшее время Антонкину будет предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

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По версии следствия, в 2012 году подозреваемый пообещал директору строительной фирмы заключить госконтракт на ремонтно-строительные работы в следственном изоляторе на сумму в 60 миллионов рублей. За услуги глава тюремного управления попросил приобрести ему земельный участок и построить там дом.

Антонкин возглавляет кузбасское управление ФСИН с мая 2011 года. Он окончил Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова и Московский институт МВД России. В структуре ФСИН работает с 2006 года, первоначально занимал руководящие должности на Алтае.