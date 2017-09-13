Замглавы ФСИН Коршунова задержали по делу о строительстве СИЗО «Кресты-2»

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова задержали в качестве подозреваемого по уголовному делу о растрате при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Петербурге. Об этом в среду, 13 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру».

«Задержан в порядке 91 статьи УПК по результатам обыска, в ходе которого изъяли среди прочего документы и компьютер», — сказал он. Данная норма предусматривает задержание лица на срок до трех суток.

Ранее стало известно об обысках в квартире Коршунова.

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Собеседик «Ленты.ру» также указал, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — сказал источник.

Издание «Фонтанка.ру» 11 августа писало о высокой вероятности отставки Коршунова, курировавшего строительство следственного изолятора в Петербурге «Кресты-2». Глава ФСИН Геннадий Корниенко выступил с предложением уволить своего заместителя. Издание отмечает, что к его увольнению привела «неразбериха со строительством "Крестов"». Коршунов, по мнению директора тюремного ведомства, не справился с задачей.

19 марта был арестован владелец и бывший генеральный директор «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2». По версии СК, он похитил более 56 миллионов рублей в рамках госконтракта с ФСИН.