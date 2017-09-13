На замглавы ФСИН Коршунова завели уголовное дело

В отношении заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 13 сентября, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила РИА Новости.

«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). Подозреваемый задержан», — заявила она.

Ранее стало известно о задержании Коршунова.

Собеседик «Ленты.ру» сообщил, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — сказал источник.

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Ранее СМИ сообщали о высокой вероятности отставки Коршунова, курировавшего строительство следственного изолятора в Петербурге «Кресты-2». Глава ФСИН Геннадий Корниенко выступил с предложением уволить своего заместителя. Издание отмечает, что к его увольнению привела «неразбериха со строительством "Крестов"». Коршунов, по мнению директора тюремного ведомства, не справился с задачей.

19 марта был арестован владелец и бывший генеральный директор «Генеральной строительной корпорации» (ГСК) Виктор Кудрин по подозрению в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство СИЗО «Кресты-2». По версии СК, он похитил более 56 миллионов рублей в рамках госконтракта с ФСИН.