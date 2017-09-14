Замглавы ФСИН Коршунову предъявили обвинение

Заместителю главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову предъявлено обвинение по двум эпизодам особо крупной растраты. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Коршунову инкриминируются преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

«По данным следствия, в 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей», — рассказала Петренко.

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По ее словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление новых возможных эпизодов преступной деятельности.

13 сентября стало известно, что при обыске у Коршунова было изъято около четырех миллионов рублей, коллекция элитных часов и служебный пистолет Макарова. Ранее в тот же день он был задержан.

Источник «Ленты.ру» также рассказал, что 12 сентября Коршунов уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что задержание Коршунова, вероятно, связано с уголовным делом о растрате при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге, которое он курировал.

54-летний Коршунов занимал должность главы финансово-экономического управления ФСИН с 2012 года, а с марта 2014-го он назначен указом президента России Владимира Путина на должность замглавы ведомства.