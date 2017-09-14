В деле страдающего диабетом замглавы ФСИН нашли растрату при закупке сахара

Дело в отношении замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Олега Коршунова возбуждено по подозрению в растрате бюджетных средств при закупках сахара и автомобильного топлива. Об этом, передает РИА Новости, стало известно в четверг, 14 сентября, на заседании Басманного суда, на котором избирают меру пресечения для чиновника.

В то же время защита замглавы ФСИН просила не отправлять его в СИЗО. В качестве одного из аргументов юрист привел тот факт, что Коршунов страдает сахарным диабетом.

Сам подсудимый пояснил, что сахара в колониях не хватало, поэтому «мы сделали аукцион, где могла участвовать любая компания». «После аукциона компания "Энергоресурс" выполнила контракт, а сейчас пытаются это как-то с коррупцией связать», — заверил Коршунов.

Коршунова задержали накануне в Москве. Его обвиняют по двум эпизодам по статье «Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения». Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

При обыске у Коршунова было изъято около четырех миллионов рублей, коллекция элитных часов и служебный пистолет Макарова.

Источник «Ленты.ру» также рассказал, что 12 сентября чиновник уволился со службы. «В июне он написал рапорт на пенсию, сейчас отгуливает отпуск», — пояснил собеседник издания.