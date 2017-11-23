Драка челябинских заключенных с конвоиром попала на видео

Видео: Чрезвычайные Новости / YouTube

Заключенные в Челябинской области напали на конвоира, пытавшегося помешать им получить нелегальные передачи с воли. Драка попала на видео, которое в четверг, 23 ноября, публикует канал 31tv.ru.

По его данным, инцидент произошел в исправительной колонии №2. Как видно на кадрах, во двор из-за забора начинают сыпаться запрещенные посылки, предположительно, алкоголь. Арестанты выбегают на улицу и пытаются быстро собрать «подарки».

При этом находившийся рядом конвоир старается им помешать. В это время один из заключенных набрасывается на него, хватает за форму и начинает душить. После этого преступники с посылками разбегаются. Отмечается, что позже все незаконно полученные передачи у арестантов изъяли.

Как сообщает телеканал «Звезда», в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону факт инцидента подтвердили. Старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева пояснила телеканалу, что уголовное дело в отношении напавшего на сотрудника колонии уже передано в суд. «Будут приняты все необходимые меры», — подчеркнула она.