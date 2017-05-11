Заключенный убил сокамерника в храме липецкой колонии

Следователи возбудили уголовное дело против 25-летнего заключенного колонии в городе Ельце Липецкой области, подозреваемого в убийстве сокамерника. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, 2 апреля в помещении храма, находящегося на территории колонии, между осужденными произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Подозреваемый нанес 46-летнему оппоненту удары по голове, отчего тот упал, ударился затылком о кафельный пол и скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В ходе расследования молодой человек дал признательные показания, подтвердив их на месте происшествия.

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В адрес должностных лиц внесены представления об усилении профилактики правонарушений на территории колонии и воспитательной работы с осужденными.

20 апреля 2017 года СМИ сообщали о снятии с должности временно исполняющего обязанности руководителя московского СИЗО №5 «Водник» Алексея Горбачева. Он был уволен после проверки в связи с убийством в камере исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова. Тот был найден мертвым утром 18 марта. Мужчина скончался от обильной кровопотери, которую вызвала глубокая рана шеи.

Евдокимов был арестован по подозрению в мошенничестве на 200 миллионов рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Орудием убийства правоохранители назвали нож, обнаруженный на полу камеры. Известно, что Евдокимов перед смертью пытался оказать сопротивление нападавшим.