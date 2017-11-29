Якутских заключенных будут охранять единственные в России псы-клоны

В якутской ИК-1 будут служить единственные в России клонированные собаки — бельгийские овчарки малинуа Джек и Том. Об этом сообщает пресс-служба якутского управления ФСИН.

Псов клонировали в 2015 году в Южной Корее. В пресс-службе ФСИН отметили, что Том и Джек — единственные в России клоны «как среди собак, так и живых существ в целом». Овчарок привезли в Якутию в 2016-м.

По словам руководителя управления ФСИН по Якутии Владислава Дзюбы, малинуа предназначены для полицейской работы. Кинологи ИК-1 отметили, что собаки отличаются обучаемостью, гибким умом и мягким характером. Кроме того, они неожиданно легко адаптировались к экстремально низким для них температурам.

В пресс-службе УФСИН подчеркнули, что клонированные собаки внешне и повадками не отличаются от животных, появившихся на свет естественным путем. В январе МВД Якутии заявляло, что Джек и Том провалили контрольные тесты и оказались не приспособлены к сильным холодам.

Собак вывели в южнокорейской Sooam BRF — это единственное в мире научное учреждение, которое занимается клонированием животных.