Первую клонированную ГМО-собаку вывели в Китае

Специалисты биотехнологичной китайской компании SinoGene успешно клонировали собаку по кличке Лун Лун (Long Long). Это первый в мире случай клонирования соматических клеток собаки, пишет ECNS.

По словам ученых, собаки являются самыми сложными для клонирования животными. Согласно отчету, Лун Лун не унаследовала генов суррогатной матери, которая является первой в мире собакой, созданной с помощью редактирования генов. Она родилась 28 мая, а 14 июня другая суррогатная собака родила еще двух клонированных щенков.

«В Китае есть сильная нехватка служебных собак, в том числе ищеек и поводырей. Их сложно разводить, поэтому большинство щенков покупаются за рубежом. Полиция уже проявила интерес к нашей технологии, и сейчас ведутся переговоры о возможном сотрудничестве», — рассказал заместитель генерального директора SinoGene Чжао Цзяньпин (Zhao Jianping).

Также он добавил, что технология принесет пользу любителям домашних животных — владельцы собак смогут клонировать своих питомцев в случае их смерти.

В конце 2016 года семья из Аргентины, у которой умерла собака, использовала технологию клонирования, чтобы получить генетическую копию своего питомца. Процедура обошлась в сумму от 60 до 100 тысяч долларов.