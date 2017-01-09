Якутская полиция забраковала корейских собак

Две собаки, клонированные в южнокорейских лабораториях Sooam, провалили контрольные тесты кинологической службы МВД по Якутии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Одна не выполнила ни одного задания, другая прошла половину. Они оказались не приспособлены к экстремальным морозам», — пояснили в пресс-службе министерства внутренних дел региона.

Сейчас животные находятся в питомнике якутского отделения Российского военно-исторического общества. Республиканский филиал РВИО получил трех собак в дар от корейского института Sooam Biotech Research Foundation и предложил двух из них кинологам из МВД.

Псы породы бельгийский малинуа были клонированы из клеток лучшей корейской собаки-ищейки. Клоны являются более жилистыми и сильными по сравнению с обычными аналогами.

Sooam BRF — единственное в мире научное учреждение, где занимаются клонированием собак и других животных, пишет SakhaLife.Ru. Заведующий лабораторией Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета Семен Григорьев говорил изданию, что многие собаки-клоны успешно служат в силовых структурах Южной Кореи, США и Китая.