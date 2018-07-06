Женщины и дети в российских СИЗО будут чаще мыться и смотреть телевизор

Находящимся под стражей в российских следственных изоляторах (СИЗО) женщинам и несовершеннолетним разрешили мыться дважды в неделю, передает РИА Новости.

Соответствующее распоряжение Минюста вступило в силу в пятницу, 6 июля.

К ним в камеры также поставят телевизоры и холодильники. Этот пункт содержится в том же документе в качестве обязательного к исполнению.

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Для остальных арестантов походы в душ предусмотрены раз в семь дней.

В пресс-службе ведомства агентству сообщили, что распоряжение принято после обращения главы Совфеда Валентины Матвиенко.

На начало лета в следственных изоляторах, по данным ФСИН, содержалось около 9 тысяч женщин. Актуальных данных по числу несовершеннолетних арестантов агентству не предоставили.

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