Жители Иркутска потребовали выпустить из СИЗО инвалида-колясочника

Около 200 жителей Иркутска вышли на митинг в поддержку арестованного бизнесмена Дмитрия Матвеева, который имеет инвалидность I группы и 15 лет передвигается на инвалидном кресле, пишет «Сибирь.Реалии».

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Собравшиеся держали в руках плакаты: «В колясках — тоже граждане России», «Сменить меру пресечения Матвееву», «Нет человека, нет проблемы», «Следователь, помни: инвалиды тоже люди».

«У Дмитрия Геннадьевича такие же проблемы как у нас, плюс ко всему у него еще и эпилепсия. В медицинском заключении четко сказано, что он не может находиться в СИЗО длительное время, ему необходим медицинский уход. В данном случае пребывание в СИЗО угрожает его жизни», — сообщил изданию организатор митинга, председатель Ассоциации некоммерческих организаций инвалидов «Прибайкалье» Сергей Макеев.

Матвеев подозревается в организации похищения человека. Суд отправил его в СИЗО, где нет условий для содержания людей с ограниченными возможностями. Участники акции потребовали сменить мужчине меру пресечения на адекватную его заболеванию.

О правах находящихся под следствием и осужденных инвалидов-колясочников впервые активно заговорили летом 2017 года, когда страдающего мышечной атрофией Антона Мамаева осудили за разбой на 4,5 года колонии и отправили в СИЗО. Мужчина весил 30 килограммов, не мог обслуживать себя и самостоятельно передвигаться. После широкого общественного обсуждения Мамаева отправили домой.

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