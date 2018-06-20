Омские чиновники попытались выгнать на улицу инвалида с детьми

Сотрудники мэрии Омска хотели выселить из квартиры женщину-инвалида I группы с двумя сыновьями, не предоставив достойного жилья взамен. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В течение 20 лет горожанка стояла на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Городская администрация выделила ей социальную выплату на покупку нового дома. Денег хватило только на скромную квартиру, непригодную для проживания инвалида с семьей. Например, женщина не могла передвигаться по ней на инвалидной коляске. Она отказалась переезжать, и чиновники решили ее засудить и выселить принудительно.

Суд встал на сторону инвалида и отказался удовлетворять иск. Мэрия подала апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений.

В России проживает более 12,2 миллиона человек с инвалидностью. С 2011 года в стране реализуется программа «Доступная среда», но даже в Москве она не совершенна. До сих пор многие инвалиды ограничены в возможностях перемещения.

Жилье для колясочника должно быть на нижнем этаже, с широкими дверными проемами и просторным санузлом. В доме должен быть лифт. Если квартиру невозможно приспособить под нужды инвалида, ее признают непригодной для проживания.

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