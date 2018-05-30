Депутат предложил не спасать инвалидов и недоношенных детей и сохранил мандат

Депутата думы Екатеринбурга от «Единой России», сопредседатель регионального отделения ОНФ Николай Косарев не понес наказания за свое заявление о том, что бессмысленно выхаживать слабых детей и людей, перенесших инсульт. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на секретаря свердловского отделения ЕР Виктора Шептия.

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Шептий сообщил, что Косарев не состоит в партии и исключить из нее его не получится. Также его вряд ли лишат мандата, потому что обычно это происходит из-за непредоставления декларации о доходах.

Скандальное интервью депутата было опубликовано в издании «Уралинформбюро» 25 мая. В нем Косарев раскритиковал способ снижать смертность за счет спасения инвалидов.

«Мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов. И потом, я считаю, часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные. Очень много рекламы идет "Давайте деньги соберем, окажем помощь"», — рассказал сопредседатель ОНФ, организации, которая занимается вопросами повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Российские врачи спасают множество людей, перенесших инсульт, которым потом требуется длительная реабилитация и соцподдержка. По словам Косарева, эти люди и другие инвалиды годами находятся на иждивении государства и создают дополнительную нагрузку на бюджет. Он предложил воспитывать у населения чувство ответственности за свое здоровье.

Сам же парламентарий «не доставляет хлопот государству», регулярно посещает баню, питается экологически чистыми продуктами и отдыхает на природе.

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