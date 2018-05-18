Россия
 
Последние новости
На Кубе разбился пассажирский самолет
Купившему билет на ЧМ-2018 бывшему зэку отказали в походе на матч
Появилось первое видео крушения пассажирского самолета на Кубе
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке
Блогер поделилась секретом ликвидации жирных боков
Американский бизнесмен поверил в Россию и пошел против санкций США
Байдарочница отыскала авторов шедшего 29 лет послания в бутылке
В техасской школе нашли взрывчатку
В Армении началась охота на воров в законе
Новости партнеров

Давшего пощечину ребенку депутата-единоросса временно исключат из партии

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Одинцов

Членство депутата городского поселения Лесной Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова в «Единой России» будет приостановлено после инцидента со школьником. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«На данный момент инцидент не исчерпан. Насколько нам известно, родители пострадавшего ребенка готовят документы в суд. Сам Одинцов ситуацию никак не комментирует», — цитируют в сообщении слова врио руководителя исполкома Пушкинского отделения партии Кобы Паикидзе.

Руководитель регионального исполкома московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын осудил поступок Одинцова.

Ранее сообщалось, что депутат-единоросс дал восьмикласснику пощечину на уроке физкультуры за шумное поведение. Отмечалось, что Одинцов проверял работу подрядчиков на школьном стадионе и заметил группу освобожденных от занятий школьников на скамейке, чье поведение ему по каким-то причинам не понравилось. Мать ребенка рассказала, что после урока мужчина показал учителю физкультуры депутатское удостоверение и заявил, что «ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Предыстория: Депутат-единоросс ударил по лицу школьника в Подмосковье
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков
Депутат-единоросс ударил по лицу школьника в Подмосковье
Советовавшего меньше есть депутата оштрафовали за скрытые доходы
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»

Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
19:22Сегодня

Каждый пятый россиянин оказался бедняком

15:45Сегодня

Россиян научат бороться с ВИЧ

20:57Сегодня

Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке

Россия00:0216 мая

«Чтобы осталось на еду»

Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
18:5717 мая

Российского судью осудили за предложение стерилизовать многодетную мать

18:32Сегодня

Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой

19:13Сегодня

Педагог была наказана после победы ученика во всероссийском конкурсе

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
15:02Сегодня

Дорожники приняли багажник легковушки за дорожную яму и закидали асфальт в него

18:05Сегодня

Депутат-единоросс ударил по лицу школьника в Подмосковье

17:3117 мая

Россиянам придется уведомлять полицию о поездках в города ЧМ-2018

Россия
«Не врезать ли нам гиперракетой по американским рожам»
Бабки из «Отрядов Путина» жгут Трампа и готовятся к войне: репортаж из ада
Давшего пощечину ребенку депутата-единоросса временно исключат из партии
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Каждый пятый россиянин оказался бедняком
Слепая пенсионерка несколько лет жила в сгоревшем доме на Рублевке
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Священник оправдал избиение жены после ухода к любовнице самозащитой
Все материалы
Мир
Руки прочь
У России на Западе остался один друг. Скоро не будет и его
В техасской школе нашли взрывчатку
На Кубе разбился пассажирский самолет
Трамп напомнил Ким Чен Ыну о судьбе Каддафи
В Польше начали отменять декоммунизацию
В американской школе ученик застрелил восемь человек
Путин пожелал Скрипалю здоровья
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Минск ушел под воду
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма
Депутат матом нажаловался украинскому премьеру
В Армении началась охота на воров в законе
Украинский суд отпустил на поруки подозреваемого в убийствах на Майдане
Все материалы
Экономика
Закатали в асфальт
Россия тратит миллиарды на дороги. Дорог все еще нет
Перевели в цифру
Можно ли собрать весь бизнес на одной площадке?
Вляпались
Америка утопает в фекалиях. На решение проблемы нужны миллионы
«Транснефть» рассказала об излишках дизтоплива на российском рынке
Путин рассказал о будущем Украины после «Северного потока-2»
Определена дата официального открытия Петербургского экономического форума
«Национальное конгресс-бюро» впервые представило Россию на IMEX 2018
Все материалы
Силовые структуры
«Это просто зверство»
«Русского Илона Маска» изнасиловали и убили в тюрьме. Это считают самоубийством
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Два продления ареста главному вору России признали незаконными
На Ставрополье попытались скрыть следы катастрофы и закопали вертолет
Опубликованы снимки «золотого» дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже
Россиянин попытался сбежать от полицейских по веревке из простыней и умер
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone
В США зафиксировали предсказанную катастрофу
Неизвестное маневрирующее оружие США попало на видео в Афганистане
Россия признала потерю монополии в пилотируемой космонавтике
Все материалы
Спорт
Прошлись катком
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира. Верните Знарка!
Российский биатлон отказался от иностранцев
Смолов поблагодарил судью за неудачу в споре бомбардиров
Самый дорогой аргентинец «Зенита» собрался уйти из клуба
Клуб заподозрили в организации избиения своих футболистов
Раскрыты детали контракта Марадоны с брестским «Динамо»
Российский биатлон обрел нового президента
Все материалы
Культура
Под сенью девушек в аду
Канны-2018: любовь как метафора и любовь как галлюцинация
Гуляют по-черному
Что скрывает темная сторона Каннского кинофестиваля
Умри, но не сейчас
Секретные убийцы ФСБ и немецкая красавица в гробу: книги мая
Украинский режиссер завоевал награду в Каннах за фильм «Донбасс»
Умер создатель стишков-пирожков
Самойлова раскрыла истинную причину ее выдвижения на «Евровидение»
Звезда «Дэдпула» назвал Шнурова любимым русским
Все материалы
Интернет и СМИ
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Сергей Мавроди «отдохнул и воскрес»
За призыв взорвать Крымский мост привлекли еще одного американца
Популярную певицу засмеяли за аномально большие ступни
В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию
Все материалы
Ценности
Ближе к телу
Вышиванки и шапки-пирожки: что носят лидеры стран третьего мира
Манящая ветвь
Каннский фестиваль — катализатор жизненной мотивации
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Популярную женскую обувь признали опасной для здоровья
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Россиянин сделал часы для богатых футбольных болельщиков
Обручальному кольцу нашли замену
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Россияне хотели вынести «половину отеля» в Турции и попались
Российский альпинист погиб на Эвересте
Власти Майорки объявили войну тусовщикам
Перечислены самые дешевые летние курорты
Все материалы
Из жизни
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Зубастое морское чудовище из глубин океана озадачило мексиканцев
Врачи отказались увеличивать «суперзадницу» американки из-за угрозы смерти
Англичанка сумела скрыть кокаин от полиции во рту и умерла
«Простуда» довела мужчину до ампутации рук и ног
Все материалы
Советские многоножки
Забытые многоколесные монстры родом из СССР
Жертвы тюнинга
Самый безумный фестиваль владельцев Volkswagen и его участники
Зачем производят Land Cruiser 70?
30-летний внедорожник Toyota, который до сих пор можно купить новым
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Названы официальные сроки появления BMW X5 нового поколения
Renault Duster превратили в «фискальный» грузовой фургон
«Мерседес» начал выпуск новых «Геликов»
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы