Давшего пощечину ребенку депутата-единоросса временно исключат из партии

Членство депутата городского поселения Лесной Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова в «Единой России» будет приостановлено после инцидента со школьником. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

«На данный момент инцидент не исчерпан. Насколько нам известно, родители пострадавшего ребенка готовят документы в суд. Сам Одинцов ситуацию никак не комментирует», — цитируют в сообщении слова врио руководителя исполкома Пушкинского отделения партии Кобы Паикидзе.

Руководитель регионального исполкома московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын осудил поступок Одинцова.

Ранее сообщалось, что депутат-единоросс дал восьмикласснику пощечину на уроке физкультуры за шумное поведение. Отмечалось, что Одинцов проверял работу подрядчиков на школьном стадионе и заметил группу освобожденных от занятий школьников на скамейке, чье поведение ему по каким-то причинам не понравилось. Мать ребенка рассказала, что после урока мужчина показал учителю физкультуры депутатское удостоверение и заявил, что «ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет».

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