Российские депутаты покурили и поели за счет налогоплательщиков

Депутаты Димитровграда Ульяновской области возмещали траты на сладости и сигареты за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По закону парламентарии имеют право на возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий. Прокурорская проверка выяснила, что некоторые местные депутаты предоставляли в бухгалтерию чеки на напитки, мороженое и сигареты, другие заправляли свою машину на бюджетные деньги.

Прокурор Димитровграда потребовал от мэра привлечь всех виновных должностных лиц к ответственности и устранить выявленные нарушения. В сообщении не уточняется, значит ли это, что депутаты должны вернуть полученные компенсации в бюджет.

В январе на сайте госзакупок появилась заявка от мэрии Петербурга на приобретение за счет бюджета пакета кабельного телевидения с 200 обычными и пятью эротическими каналами.

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