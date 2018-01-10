Мэрия Петербурга подключит себе эротические каналы за счет бюджета

Администрация Санкт-Петербурга планирует купить расширенный пакет кабельного телевидения более чем на 200 каналов, в том числе на пять эротических: Blue Hustler, Brazzers TV Europe, XXL, «Русская ночь» и «О-ля-ля». Документы размещены на сайте госзакупок.

Общая сумма годового контракта — 600 тысяч рублей. Половина этих средств будет потрачена на цифровое телевидение, вторая — на городскую связь и доступ к скоростному интернету. Исполнитель заказа — компания «Ростелеком».

Согласно тексту договора, в течение одного рабочего дня с момента подключения услуг государственный заказчик должен проверить их качество. Каким образом мэрия будет проверять качество эротических каналов, в документе не уточняется, но в нем упоминается, что для оценки может быть создана некая «приемочная комиссия».

В информации о тендере подчеркивается, что цель закупки — это «повышение качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций».

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