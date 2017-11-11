Заработавшая за год четыре миллиона вице-мэр Омска пожаловалась на низкий оклад

Вице-мэр Омска Инна Парыгина рассказала о низких зарплатах чиновников, работающих в городской администрации. Об этом сообщает агентство «СуперОмск».

«Я хочу сказать, что чиновников мало в администрации города, и зарплата у нас маленькая. Потому что ту колоссальную нагрузку, которую мы несем, и ту ответственность в части того, что мы подписываем ежедневно — это, знаете, не каждый потянет», — отметила она.

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В администрации Омска Парыгина возглавляет департамент финансов и контроля, а также курирует сферу закупок и экономическую политику города. Как отмечает «СуперОмск», по итогам 2016 года она с заработком в 3,86 миллиона рублей стала второй по уровню доходов среди руководителей департаментов и вице-мэров. В 2015-м чиновница, согласно официальным данным, заработала 3,1 миллиона рублей.

Парыгина фигурировала в уголовном деле об использовании поддельного документа, однако летом 2016-го оно было прекращено в связи с истечением срока давности. Следствие подозревало чиновницу и в мошенничестве, но не нашло доказательств.

По сведениям РИА «Омск-информ», в 2009 году Парыгина, работая в правительстве Омской области, незаконно получила из регионального бюджета беспроцентную ссуду в размере почти 1,5 миллиона рублей сроком на 15 лет на покупку квартиры. Уровень доходов всех членов ее семьи не соответствовал условиям оказания господдержки — он был выше установленного для получения помощи.