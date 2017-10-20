Глава комитета по культуре красноярского парламента попросила следить за базаром

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Заксобрания Красноярского края Людмила Магомедова на сессии парламента ответила на замечание одного из депутатов, попросив его следить за базаром. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».

Магомедова взяла слово после высказывания главы фракции «Патриотов России» Ивана Серебрякова. «Это бред. Иногда мне хочется на то, что вы говорите, сказать слово "бред", но я никогда себе этого не позволяла, поэтому за базаром следи», — потребовала она и выключила микрофон.

«Достал, вот честное слово!» — громко произнесла глава комитета и добавила некую фразу, оканчивающуюся словом «несчастный». На видео это высказывание звучит неразборчиво, но портал KrasNews.com, первым написавший об этой дискуссии, полагает, что Магомедова могла охарактеризовать Серебрякова словом «хамло».

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«Это в очередной раз показывает уровень культуры нашего Красноярского края», — заявил Серебряков в беседе с «ТВК Красноярск».

Магомедова назвала оппонента провокатором и открестилась от приписываемых ей слов. «Дословно я не помню, я ему сказала: "Следите за базаром, который вы здесь устраиваете"», — пояснила она, подчеркнув, что извинилась перед коллегами по парламенту.

В июле Людмила Магомедова отметилась в скандале с несостоявшимся двукратным повышением зарплат красноярским госслужащим. В одном из сюжетов она пожаловалась, что зарплата краевых депутатов, сейчас составляющая около 100 тысяч рублей, не увеличивалась 11 лет.