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10:16, 17 июля 2026Мир

В НАТО удивились решению Зеленского

Politico: В НАТО были удивлены отставкой министра обороны Украины Федорова
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Представитель НАТО заявил, что в альянсе были «очень удивлены» увольнением Михаила Федорова с поста министра обороны Украины. Его слова приводит Politico.

«Мы его любили; он отлично справлялся со своей работой. Я этого [увольнения Федорова с поста] не ожидал», — рассказал представитель Североатлантического альянса, пожелавший сохранить анонимность.

Высокопоставленный европейский чиновник из оборонного ведомства отметил, что Федоров «показался очень эффективным», и охарактеризовал его как «специалиста по цифровым технологиям в преимущественно механическом мире». Министр обороны Германии Борис Писториус также высоко оценил деятельность Федорова на посту, связав его работу с «недавними успехами Украины».

Ранее жители Киева и еще нескольких городов Украины вышли на улицы, чтобы поддержать отправленного в отставку министра обороны страны Михаила Федорова.

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