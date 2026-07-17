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10:17, 17 июля 2026Спорт

Президент Аргентины оценил выход сборной страны в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Милей: Был уверен, что мы перевернем игру с Англией
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей оценил выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Radio Mitre.

По словам политика, он был уверен в возможности аргентинцев перевернуть игру с англичанами. «После пропущенного гола Аргентина доминировала над соперником, превосходила их по всем фронтам. Замены были очень грамотными», — заявил Милей.

Ранее Милей сделал заявление после ложной информации о смерти отца нападающего сборной страны Лионеля Месси Хорхе. Политик назвал фейки чудовищными и бессовестными.

Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. В финале Месси с партнерами 19 июля сыграют со сборной Испании.

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