Президент Аргентины оценил выход сборной страны в финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Милей: Был уверен, что мы перевернем игру с Англией

Президент Аргентины Хавьер Милей оценил выход сборной страны в финал чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Radio Mitre.

По словам политика, он был уверен в возможности аргентинцев перевернуть игру с англичанами. «После пропущенного гола Аргентина доминировала над соперником, превосходила их по всем фронтам. Замены были очень грамотными», — заявил Милей.

Ранее Милей сделал заявление после ложной информации о смерти отца нападающего сборной страны Лионеля Месси Хорхе. Политик назвал фейки чудовищными и бессовестными.

Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. В финале Месси с партнерами 19 июля сыграют со сборной Испании.