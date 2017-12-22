Патриарх благословил установку памятника самому себе в центре Москвы

В Москве возле храма Христа Спасителя до конца 2019 года установят 16 бронзовых памятников предстоятелям Русской православной церкви, включая действующего патриарха Кирилла, пишут «Известия».

В распоряжение газеты попало соответствующее распоряжение мэра Москвы, подписанное 6 декабря.

Проект реализуется по благословению нынешнего главы РПЦ, он согласован с комиссией Мосгордумы по монументальному строительству. Его авторы планируют, что все четырехметровые скульптуры установят раньше срока — 2018 году. Три памятника уже открыли 25 ноября.

Материалы по теме «Призваны быть, а не ползать перед другими» Россию спасут. Враги уже найдены, так что дело за малым

«Патриархи — это фигуры вне времени. Каждый из них занял свое историческое место. И действующий патриарх — это фигура, уже написанная на скрижалях истории», — рассказал изданию председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

Оплачивает производство, перевозку и монтаж бронзовых патриархов «Московский комбинат строительных материалов». Компания также берет на себя благоустройство окружающей территории. После открытия содержанием монументов займется префектура Центрального административного округа столицы.

Председатель совета директоров предприятия Андрей Чижик в интервью газете сказал, что выступил с инициативой установки памятников еще семь лет назад. Их автором стал скульптор Салават Щербаков, создавший недавно монументы князю Владимиру и Михаилу Калашникову.

В ноябре прошлого года сообщалось о планах установки бюстов всех патриархов, заканчивая Алексием Вторым, к столетию восстановления института патриаршества в 2017-м. Примерная стоимость проекта оценивалась в 50 миллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

.