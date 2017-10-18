Автор памятника Калашникову отказался исправлять монумент

Скульптор Салават Щербаков отказался переделывать памятник советскому оружейнику Михаилу Калашникову, установленный в центре Москвы. Об этом автор сообщил Федеральному агентству новостей.

По его словам, он не планирует вносить изменений, поскольку «в Росвооружении заявили, что все было правильно. Там на изображении поверх этих чертежей лежал автомат Калашникова».

При этом Щербаков заявил, что что в ошибках нет ничего страшного, и привел в качестве примера бракованные монеты, которые превращались впоследствии в нумизматическую редкость. От добавил, что «те, кто пытается изыскать какие-то ошибки, радуются этим ошибкам, работают, по сути, на врага».

В сентябре в Москве был открыт памятник оружейнику Михаилу Калашникову. На барельефе монумента обнаружили изображение чертежа немецкой винтовки StG 44. Позднее Щербаков признал ошибку.