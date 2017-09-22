Церетели на открытии бюста Сталина поведал о правильном взгляде на расстрелянных

В Петроверигском переулке в центре Москвы возле музея военной формы Российского военного исторического общества (РВИО) появился бюст Иосифа Сталина. Церемония открытия состоялась в пятницу, 22 сентября, сообщается на сайте РВИО.

На мероприятии появилась недовольная бюстом Сталина активистка, сообщает русская служба «Би-би-си». Девушка представилась журналистам членом движения «Декоммунизация». Она пришла с плакатом, на котором была изображена поэтесса Анна Ахматова и цитата из ее стихотворения «Защитникам Сталина»: «Это те, что кричали: Варраву // Отпусти нам для праздника, те, // Что велели Сократу отраву // Пить в тюремной глухой тесноте». Активистка поведала, что ее дед был репрессирован при Сталине.

«У меня дедушку тоже расстреляли — откуда я знаю, дедушка был прав или не прав, — заявил Церетели женщине. — Мне хотелось, чтобы народ знал историю, и я показал ее языком искусства. Я создавал образы, уважая всех, без этого невозможно быть скульптором».

В комментарии «Новой газете» Церетели рассказал, что тот факт, что его родственник был репрессирован при Сталине, не помешал ему работать над памятником: «Очень многое зависит, какими глазами смотреть. Что произошло — произошло. Я за здоровое тело и здоровый дух».

Он отметил, что при открытии бюста «бабушки плакали от радости». «Я этнографию прошел, знаю исторический архив, все факты. Поэтому вчера что ругали, завтра обнимают», — добавил Церетели.

Работу скульптора установили на Аллее правителей — парке, в котором уже располагаются 33 бюста за авторством Церетели. Помимо Сталина, парк дополнили изваяния Владимира Ленина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева. Аллея правителей открылась в Москве в мае.