Аллея правителей появилась в центре Москвы

Во дворе столичного музея военной формы Российского военного исторического общества (РВИО) в Петроверигском переулке появилась Аллея правителей — скульптурный парк, в котором установили 33 бюста работы Зураба Церетели, передает ТАСС.

«Впервые в нашей истории мы сможем увидеть последовательно правителей Руси, как они выглядели, прочитать, когда они жили, от Рюрика и до руководителя Временного правительства», — сказал на церемонии открытия министр культуры и председатель РВИО Владимир Мединский.

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Он отметил, что экспозиция будет пополнена, так как история «едина и неделима». «Оставшиеся бюсты находятся сейчас в изготовлении, и скоро мы их также откроем», — уточнил министр.

На торжественной церемонии также присутствовала министр образования Ольга Васильева. Она сказала, что народ не может существовать «без осознания сопричастности к тому, что было».

Кроме Аллеи правителей РВИО уже открыло 90 памятников и около двух тысяч мемориальных досок. По словам Мединского, эта работа находится в числе приоритетов для возглавляемого им общества.

22 апреля в крымской Ялте открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Бюст, который был изготовлен более полувека назад и долгое время находился в запасниках Ливадийского дворца, появился на улице, носящей имя этого американского лидера. Мэр города Андрей Ростенко объяснил установку памятника заслугами Рузвельта, участвовавшего в Ялтинской конференции 1945 года, «в сохранении мира в XX веке».