Путин открыл в Кремле крест в память о князе Сергее Александровиче

В сквере у Никольской башни московского Кремля состоялась церемония открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. Министр культуры и глава РВИО Владимир Мединский написал статью, посвященную открытию памятника.

Памятный крест располагается на месте гибели князя. Он был воздвигнут на народные пожертвования в 1905-м и уничтожен в 1918 году. Воссозданием памятника занимались Российское военно-историческое общество (РВИО) и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению президента.

Мединский назвал открытие креста «символическим жестом». «Этот памятник — сам по себе печальный урок отрицания собственного прошлого. Ведь объективно изучая нашу и революцию, и советскую эпоху со всеми ее трагедиями и достижениями, мы должны извлекать уроки. Мы видим, что попытки исковеркать историческую память ни к чему хорошему не приводят», — отметил он.

Руководитель Минкульта добавил, что мемориальный крест «должен стать не только символом памяти о Московском градоначальнике, но и свидетельством единения России, зримым напоминанием о недопустимости идеологии насилия и уничтожения исторического наследия».

Великий князь Сергей Александрович — пятый сын российского императора Александра II, родившийся 11 мая 1857 года. Являлся московским генерал-губернатором и членом Государственного совета. Князь погиб 4 февраля 1905-го от бомбы, брошенной эсером Иваном Каляевым.