Культпросвет
 

Путин открыл в Кремле крест в память о князе Сергее Александровиче

Перейти в «Мою Ленту»

В сквере у Никольской башни московского Кремля состоялась церемония открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин. Министр культуры и глава РВИО Владимир Мединский написал статью, посвященную открытию памятника.

Памятный крест располагается на месте гибели князя. Он был воздвигнут на народные пожертвования в 1905-м и уничтожен в 1918 году. Воссозданием памятника занимались Российское военно-историческое общество (РВИО) и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по поручению президента.

Мединский назвал открытие креста «символическим жестом». «Этот памятник — сам по себе печальный урок отрицания собственного прошлого. Ведь объективно изучая нашу и революцию, и советскую эпоху со всеми ее трагедиями и достижениями, мы должны извлекать уроки. Мы видим, что попытки исковеркать историческую память ни к чему хорошему не приводят», — отметил он.

Руководитель Минкульта добавил, что мемориальный крест «должен стать не только символом памяти о Московском градоначальнике, но и свидетельством единения России, зримым напоминанием о недопустимости идеологии насилия и уничтожения исторического наследия».

Великий князь Сергей Александрович — пятый сын российского императора Александра II, родившийся 11 мая 1857 года. Являлся московским генерал-губернатором и членом Государственного совета. Князь погиб 4 февраля 1905-го от бомбы, брошенной эсером Иваном Каляевым.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
США высказались по поводу достигнутых в Астане соглашений по Сирии
Пошутившего про ребенка Серены Уильямс теннисиста отказались пускать на Уимблдон
Нижняя палата Конгресса США одобрила замену Obamacare новой программой
Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии
СМИ раскрыли место жительства Павла Дурова
Путин предостерег чиновников от обмана с майскими указами и вспомнил Ленина
Украина на 85 процентов сократила подачу воды в ЛНР
kultprosvet
Культпросвет
 — 
21:18 30 апреля 2017

Движущиеся картины

Конфликт властей и Центра Рерихов вошел в новую стадию
17:45 28 апреля 2017

Правительство России отметило вклад Минкульта в развитие «Открытых данных»

16:43 25 апреля 2017

В Московскую консерваторию вернут «Артиста»

15:39 27 апреля 2017

Минкульт разработал платформу для виртуального проектирования музеев

Культпросвет
 — 
16:04 21 апреля 2017
Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев (слева) и министр культуры России Владимир Мединский

«Сдадим культуру бизнесу — потеряем душу народа»

Как поднять качество российского кино
18:31 13 апреля 2017

Минкульт выделит четыре миллиарда рублей на поддержку российского кино

20:43 28 апреля 2017

Мединский откроет выставку «Война и мифы» в Архангельске

14:08 11 апреля 2017

В Москве простились с Евгением Евтушенко

Культпросвет
 — 
16:46 21 апреля 2017

Наследие Рериха в современном мире

Представители МЦР рассказали о борьбе за картины русского художника
14:26 25 апреля 2017

Медведев назвал преступным преследование деятелей искусства

16:17 29 марта 2017

В четырех городах России пройдет ретроспектива Тима Бертона

16:17 7 апреля 2017

Эрмитаж признали потерпевшей стороной по делу о хищениях при реставрации

Россия
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
По московскому метро проехался актер в костюме Дарта Вейдера
Путин попросил Собянина помочь Жириновскому найти места для танцев
Владелец купленного в Москве дефектного Ferrari подал в суд на дилера
Половина россиян назвали себя бедными
В ОНФ доложили о проблемах с реализацией поручений президента
Тверские активисты «Яблока» рассказали о нападении на дом представителя партии
Все материалы
Мир
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
Нижняя палата Конгресса США одобрила замену Obamacare новой программой
США высказались по поводу достигнутых в Астане соглашений по Сирии
Советник Эрдогана намекнул на случайный ракетный удар по американцам в Сирии
В Йемене начался «марш миллионов» против президента Хади
Все материалы
Бывший СССР
Добровольно пропавший без вести
Как ветеран конфликта на Кавказе живет отшельником в горах Абхазии
Эксперт рассказал о нежелании Киева возвращать Донбасс
Педро АграмунтВот — новый переворот
Как Киев собрался снять с должности главу Парламентской ассамблеи Совета Европы
Кличко похвалился мусорными баками европейского образца
Появилось снятое во время подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР видео
Конгрессмены предложили запретить Украине тратить американские деньги на «Азов»
Конь прокатил киргиза на вейкборде по горной реке
Все материалы
Финансы
Кровь, пот и слезы
Самые красивые и необычные банкноты мира
Золотовалютные резервы России за неделю выросли на миллиард долларов
Курс доллара подскочил выше 58 рублей
Налоговые декларации начнут принимать в МФЦ
Песков сообщил об отсутствии решения по продлению соглашения с ОПЕК
Цены на нефть упали до мартовского уровня
Минфин сократит валютные интервенции в восемь раз
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Путин поручил привлекать инвесторов для освоения Тамбейской группы
Разработки российских атомщиков опробуют в ЦЕРН в День Победы
В «Иркуте» рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
В Росавиации объяснили аннулирование сотен свидетельств пилотов
Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Денис СугробовБескорыстный мотив
Что известно о самом загадочном уголовном процессе — деле генерала Сугробова
Вор вынес из чужой квартиры баян и 33 тома Большой советской энциклопедии
ВВС США подняли «невидимки» на перехват российских Ту-95 и Су-35
Виновники катастрофы бурплатформы «Кольская» приговорены к колонии-поселению
Первая китайская атомная субмарина стала музеем
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел
Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео
SpaceX назвала сроки запуска спутников для раздачи интернета
Раскрыта причина неизлечимого нервного тика
Все материалы
Спорт
Саммит большой шестерки
Чего ждать от стартующего чемпионата мира по хоккею
Канчельскис назвал фаворита в матче «Сельта» — «Манчестер Юнайтед»
Пошутившего про ребенка Серены Уильямс теннисиста отказались пускать на Уимблдон
Капризов остался вне заявки сборной России на чемпионат мира по хоккею
В грозненском «Тереке» анонсировали переименование клуба
Помощник Знарка назвал преимущество сборной России перед шведами
Турецкий «Фенербахче» решил заплатить 10 миллионов евро за Коноплянку
Все материалы
Культура
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
Расти, балет, большой и маленький
Dance Open в финале собрал звезд и тех, кто только собирается ими стать
Андрей Кайдановский«Я не в папу»
Андрей Кайдановский о том, почему живет в Австрии и не играет в кино
Вышел трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга
«Укрпочта» увековечит певицу Джамалу на марках
Учитель ответил на угрозы РПЦ в адрес «Матильды»
СМИ сообщили о получении художником Павленским убежища во Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
«Он вложил деньги в новую квартиру. Хорошо хоть не пропил»
Кто и зачем жертвует блогерам миллионы
СМИ раскрыли место жительства Павла Дурова
PornHub отыскал себе SMM-щика для России
Голая модель Playboy на священной горе разъярила народ маори
Сурков прокомментировал свое «изможденное фото» и порадовался некрологам
Источник сообщил о снятых «Аль-Джазирой» фейках с новой химатакой в Сирии
Все материалы
Ценности
«Клиентка Chanel играет в теннис в часах с бриллиантами»
Николя Бо: человек, знающий все о модном измерении времени
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом
Wild Orchid подчеркнула привлекательность женского тела шнуровкой
Американский дизайнер сшила свадебное платье за два миллиона долларов
Christian Louboutin предложил женщинам «металлический» макияж
«Ракета» выпустила часы для летчиков Су-25
Все материалы
Путешествия
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
В горах у моря
Где отдохнуть с венецианским шармом, пршутом и вранацем
Эксперты определили лучший в мире город для проживания
Singapore Airlines запустила самолет на топливе с растительным маслом
Российские туристы рассказали о своих расходах на летний отдых в 2017 году
Интерес российских туристов к Турции вырос в 14 раз
Названы десять лучших городов мира для туристов-веганов
Все материалы
Из жизни
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Одна душа на двоих
Фотоистория про животных, ставших отражением своих хозяев
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов
Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала
Голый россиянин заперся в прозрачном ящике около музея в Нью-Йорке
Брэд Питт бросил пить
Все материалы
Да нет, наверное
Длительный тест дизельного Jaguar XE: итоги, прощание
Обогащенный муран
Длительный тест Nissan Murano: итоги, конкуренты и стоимость владения
Грузовики, способные на все
Грузовые машины, которые не остановит никакое бездорожье
Первый Jeep, который был совсем не Jeep
Забытые концепт-кары: Jeep Wagoneer 2000
Новая 230-сильная гоночная Lada Vesta прошла испытания
Американец много лет тюнинговал классический Jaguar, но получилось не очень
В Германии выставили на продажу «Ниву» за 25 тысяч евро
Все материалы
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Список городов-миллионников с самыми дешевыми квартирами возглавил Челябинск
Все материалы