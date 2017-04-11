Утвержден эскиз гигантского граффити Кутузова на Боровицкой площади

Московские власти утвердили эскиз монументального настенного изображения полководца Михаила Кутузова на Боровицкой площади. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества (РВИО).

Граффити появится на фасаде дома по адресу Волхонка, 5/6, строение 4.

«Художники сначала лазером делают разметку, а потом приступают к раскраске. Граффити будет нарисовано в рамках арт-проекта "Наши герои"», — отметили в РВИО.

Рисунок планируется завершить к 28 апреля, когда состоится открытие работы. «Начнем закраску уже 11 апреля», — сказал генеральный директор компании-подрядчика «Новатек Арт» Иван Пантелеев.

В рамках проекта «Наши герои» с 2015 года уже были реализованы граффити, изображающие маршалов Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Митрофана Неделина. Создателями арт-проекта стали РВИО совместно с департаментом культуры города Москвы.