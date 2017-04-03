В Риме вандалы изрисовали монументальную 550-метровую фреску Уильяма Кентриджа

В Риме неизвестные нанесли граффити поверх масштабной фрески южноафриканского художника Уильяма Кентриджа. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Artnet.

Художник обратился к властям итальянской столицы с просьбой очистить произведение от надписей вандалов.

Работа «Триумфы и поражения» находится на берегу Тибра и представляет собой фреску длиной в 550 метров и высотой в 9 метров. Она создана с помощью очищения стен набережной от слоев грязи в технике «обратного трафаретирования».

Фреска изображает 90 фигур, связанных с историей Рима, от Античности до современности.

Отмечается, что законченное в апреле 2016-го произведение начнет постепенно исчезать под новыми слоями грязи уже через два года.

Уильям Кентридж — современный южноафриканский художник, лауреат премий Кокошки, Киото и Дэна Дэвида. Его картины находятся в собраниях музея Гуггенхайма, галереи Тейт, музея Метрополитен и музея современного искусства Сан-Франциско.