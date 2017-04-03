В Израиле засняли удивленное лицо Бэнкси

Жительница Израиля утверждает, что сняла на видеокамеру британского художника Бэнкси за работой. На записи видно лицо граффитиста, который скрывает свою личность, сообщает Daily Mail.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, утверждает, что работает в торговом центре рядом с Тель-Авивом, где должна была пройти выставка работ Бэнкси. По ее словам, заведение открывается в десять утра, и чтобы пройти в него раньше, необходимо зарегистрироваться в учетной книге у охранника.

«Когда я записывалась, я увидела в журнале английское имя и спросила у охраны, кто это. Мне ответили, что это художник из Англии», — рассказала женщина. Она заглянула в его студию, снимая происходящее на камеру.

«Я не то чтобы большая поклонница его работ, но тогда я сказала себе: "Боже мой, это он. Это Бэнкси"», — отметила она.

Граффити Бэнкси стали появляться на улицах с начала 1990-х годов. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Ранее утверждалось, что за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем. По другой версии художником является участник группы Massive Attack Роберт Дель Ная.