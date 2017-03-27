В Барнауле любитель граффити получил десять лет за убийство

Жителя Барнаула осудили на десять лет исправительной колонии строгого режима за убийство арендатора звукозаписывающей студии. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Как отмечают следователи, 23-летний мужчина, увлекающийся граффити, изрисовал стену звукозаписывающей студии. Ее арендаторы неоднократно требовали, чтобы молодой человек стер надпись, но тот отвечал отказом. Когда это произошло в очередной раз (в июле 2015 года), уличный художник накинулся на мужчин с ножом.

Один из потерпевших скончался в больнице. Здоровью второго был причинен тяжкий вред.

молодой человек

Обвиняемый пытался доказать, что использовал нож для самозащиты, однако следствие не обнаружило у потерпевших оружия и установило, что никаких агрессивных действий по отношению к граффитчику они не совершали. Суд признал художника виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.