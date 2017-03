The Jesus And Mary Chain объяснились за фразу «я убил Курта Кобейна» в песне

Лидер шотландской рок-группы The Jesus and Mary Chain Джим Рейд назвал глупой шуткой фразу «я убил Курта Кобейна, я всадил ему пулю прямо в мозг» из новой композиции Simian Split. Об этом сообщает NME.

«Это полная выдумка. Ее не нужно принимать всерьез», — заявил Рейд. Музыкант призвал возмущенных строчкой слушателей «не горячиться из-за нее».

Песня войдет в новый альбом The Jesus and Mary Chain под названием Damage & Joy. Его релиз намечен на 23 марта. Это будет первая пластинка группы за 19 лет: их последняя на данный момент работа Monki вышла в 1998 году.

10 февраля The Jesus and Mary Chain выпустили трек Always Sad, который также войдет в новый альбом.

Курт Кобейн — лидер группы Nirvana, ставшей одним из самых влиятельных американских грандж-коллективов 1990-х годов. В апреле 1994 года он был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. Причиной смерти музыканта стало самоубийство.