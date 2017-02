Названы самые популярные песни группы Nirvana

Наиболее часто проигрываемой песней группы Nirvana на радио и телевидении в Великобритании стала композиция Smells Like Teen Spirit из альбома Nevermind, сообщает NME в понедельник, 20 февраля. Портал опубликовал рейтинг, составленный британской музыкальной компанией The Phonographic Performance Ltd (PPL).

Второе место заняла композиция Come As You Are, на третьей строчке — Lithium. Обе песни также включены в пластинку Nevermind, вышедшую в 1991 году.

В первой десятке оказались такие треки группы, как Heart-Shaped Box, In Bloom, The Man Who Sold The World, All Apologies, About A Girl, Aneurysm и композиция On A Plain. Завершает рейтинг песня Territorial Pissings, записанная в 1991 году.

Список PPL приурочен ко дню рождению лидера Nirvana Курта Кобейна. 20 февраля 2017 года музыканту могло бы исполниться 50 лет.

В апреле 1994 года Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. Причиной смерти музыканта стало самоубийство.

Nirvana — один из самых популярных и влиятельных американских коллективов 1990-х годов. Его альбом Nevermind считается самым коммерчески успешным в дискографии группы. Пластинка разошлась тиражом более 30 миллионов копий.