Умерла актриса из сериала «Солдаты»

Умерла снявшаяся в сериале «Солдаты» актриса Галина Давыдова

На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Давыдова. Она исполнила роли в сериалах «Час Волкова» и «Солдаты». О смерти актрисы сообщается на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС), где она работала.

Давыдова родилась в 1975 году, была доцентом кафедры вокального искусства ГИТИС и кандидатом педагогических наук.

Причина смерти заслуженной артистки РФ не указывается.

Ранее стало известно, что народную артистку России Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище 1 мая. Об этом заявил сын актрисы Сергей Леднев. Он сообщил, что прощание с Зелинской пройдет в теарте Сатиры, а отпевание состоится в переделкинской церкви.