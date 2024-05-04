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21:30, 4 мая 2024Культура

Умерла актриса из сериала «Солдаты»

Умерла снявшаяся в сериале «Солдаты» актриса Галина Давыдова

Фото: David Tomaseti / Unsplash

На 49-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Давыдова. Она исполнила роли в сериалах «Час Волкова» и «Солдаты». О смерти актрисы сообщается на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС), где она работала.

Давыдова родилась в 1975 году, была доцентом кафедры вокального искусства ГИТИС и кандидатом педагогических наук.

Причина смерти заслуженной артистки РФ не указывается.

Ранее стало известно, что народную артистку России Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище 1 мая. Об этом заявил сын актрисы Сергей Леднев. Он сообщил, что прощание с Зелинской пройдет в теарте Сатиры, а отпевание состоится в переделкинской церкви.

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      Маргарита Пименова
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