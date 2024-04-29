Стало известно о месте захоронения народной артистки России Зои Зелинской

ТАСС: народную артистку России Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище

Народную артистку России Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище 1 мая. Об этом сообщил сын актрисы Сергей Леднев в беседе с журналистом ТАСС.

Он рассказал, что прощание с Зоей Зелинской состоится в теарте Сатиры, а отпевание произойдет в переделкинской церкви. Леднев сообщил, у актрисы случился инсульт. Она была госпитализирована в реанимацию Центральную клиническую больницу (ЦКБ), однако спасти артистку не удалось.

Ранее пресс-служба театра Сатиры выразила глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны от имени коллектива театра.

