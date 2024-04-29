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18:49, 29 апреля 2024Культура

Стало известно о месте захоронения народной артистки России Зои Зелинской

ТАСС: народную артистку России Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище
Начало событий в новости Умерла народная артистка России Зоя Зелинская

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Народную артистку России Зою Зелинскую похоронят на Троекуровском кладбище 1 мая. Об этом сообщил сын актрисы Сергей Леднев в беседе с журналистом ТАСС.

Он рассказал, что прощание с Зоей Зелинской состоится в теарте Сатиры, а отпевание произойдет в переделкинской церкви. Леднев сообщил, у актрисы случился инсульт. Она была госпитализирована в реанимацию Центральную клиническую больницу (ЦКБ), однако спасти артистку не удалось.

Ранее пресс-служба театра Сатиры выразила глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны от имени коллектива театра.

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      Анна Габай
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