Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:34, 29 апреля 2024Культура

Умерла народная артистка России Зоя Зелинская

В 94 года умерла народная артистка России Зоя Зелинская

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 94 года умерла народная артистка России Зоя Зелинская. Об этом сообщили в пресс-службе театра Сатиры.

«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», — говорится в сообщении театра.

Причины смерти артистки пока не раскрываются. О дате и месте прощания с Зелинской будет объявлено позже.

В театре Сатиры народная артистка прослужила 70 лет. Она играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня» и многих других. В кино она дебютировала в 1956 году. Телезирители запомнили ее по роли пани Терезы в популярной телевизионной передаче «Кабачка 13 стульев». В последние годы Зелинская занималась преподавательской деятельностью и озвучивала фильмы.

Ранее сообщалось, что на 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Жерара Депардье взяли под стражу в Париже. Десятки женщин обвиняли его в домогательствах и насилии

      Россиян предупредили о подорожании одного вида алкогольной продукции с 1 мая

      В Финляндии запросили поддержку Frontex на границе с Россией

      ВСУ нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

      В Великобритании призвали к худому миру России с Украиной

      Блогерша назвала стыдные для россиян предметы гордости в Китае

      На северо-востоке Украины и в Полтавской области прогремели взрывы

      На Украине сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры

      Россиянка завернулась в саван и легла в гроб у детского тетра

      В Литве призвали ЕС заняться вопросом возвращения военнообязанных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше