В 94 года умерла народная артистка России Зоя Зелинская

В 94 года умерла народная артистка России Зоя Зелинская. Об этом сообщили в пресс-службе театра Сатиры.

«Коллектив театра приносит глубокие соболезнования родным и близким Зои Николаевны», — говорится в сообщении театра.

Причины смерти артистки пока не раскрываются. О дате и месте прощания с Зелинской будет объявлено позже.

В театре Сатиры народная артистка прослужила 70 лет. Она играла в спектаклях «Грустно, но смешно», «Как пришить старушку», «Клоп», «Баня» и многих других. В кино она дебютировала в 1956 году. Телезирители запомнили ее по роли пани Терезы в популярной телевизионной передаче «Кабачка 13 стульев». В последние годы Зелинская занималась преподавательской деятельностью и озвучивала фильмы.

Ранее сообщалось, что на 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина.