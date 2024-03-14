На 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Наталия Касаткина

На 90-м году жизни умерла народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина. Об этом сообщила ее помощница Валентина Бурьянова, передает РИА Новости в четверг, 14 марта.

«Да, она умерла сегодня ночью», — заявила собеседница издания.

Причины смерти актрисы не раскрываются, о дате и месте прощания с Касаткиной станет известно позже.

Наталья Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. Через год после окончания Московского хореографического училища в 1953 году вошла в состав труппы Большого театра, где исполняла партии в таких постановках, как «Весна священная» Игоря Стравинского, «Кармен-сюита» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, «Щелкунчик» Петра Чайковского и других.

С 1977 года артистка и ее супруг балетмейстер Владимир Васильев руководили концертным ансамблем «Классический балет», а в 1992-м начали возглавлять Государственный театр классического балета.