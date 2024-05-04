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21:40, 4 мая 2024Мир

В США предсказали исход спецоперации на Украине

Экс-агент ЦРУ Джонсон: спецоперация на Украине закончится взятием Одессы и Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Stringer / Reuters

Российские войска возьмут под свой контроль Киев и Одессу перед завершением спецоперации на Украине. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

«Россияне будут наступать вплоть до Днепра. Мне кажется, что они не будут брать под контроль территории западнее Днепра, если речь не идет о регионах рядом с Приднестровьем. Они будут заняты, чтобы защитить проживающий там народ», — считает аналитик.

Он также раскритиковал западных чиновников, выступающих за отправку иностранных солдат на Украину, а также призывающих наносить удары по России дальнобойным оружием. По словам Джонсона, подобные заявления безумны.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении США установленного ими миропорядка своим ответом на спецоперацию. Он отметил, что Вашингтон потерял контроль над ситуацией и оказался не в состоянии сдержать ни одну силу на международной арене.

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      Марина Совина
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