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18:48, 3 мая 2024Мир

В США заявили о крушении Вашингтоном миропорядка из-за ответа на СВО

Экс-агент ЦРУ Джонсон: США разрушили миропорядок своим ответом на СВО

Фото: Uwe Anspach / dpa / Globallookpress.com

США разрушили установленный ими же миропорядок своим ответом на специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Наш ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся в 2022 году, положил начало уничтожению международного порядка, который установили Соединенные Штаты. Все разваливается. Выясняется, что Штаты больше не контролируют ситуацию, а Россия и Китай готовятся стать лидерами», — рассказал военный аналитик.

Джонсон также подчеркнул, что Вашингтон не способен сдержать ни одну силу на международной арене. В качестве примера он привел ситуацию с йеменскими повстанцами-хуситами. Бывший агент резюмировал, что сейчас США «просто позорятся».

Ранее Джонсон заявил, что Россия унизила Запад выставкой военной техники из зоны спецоперации в Москве. По его словам, это стало сигналом, что западные технологии оказались неэффективными. Более того, отметил бывший аналитик ЦРУ, этот жест стал победным танцем Москвы.

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      Максим Габриелян
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