В США заявили об унижении Россией Запада с помощью выставки военной техники

Экс-аналитик Джонсон: Россия унизила Запад выставкой военной техники в Москве

Россия унизила Запад выставкой военной техники из зоны спецоперации в Москве. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Теперь они демонстрируют технику. Это направлено на унижение Запада», — заявил экс-аналитик.

По словам Джонсона, это стало сигналом, что западные технологии оказались неэффективными. Более того, отметил бывший аналитик ЦРУ, этот жест стал победным танцем Москвы.

Ранее американский аналитик Джонсон раскрыл план Вашингтона атаковать Китай после нанесения поражения России. При этом он подчеркнул, что проигрыш Украины неизбежен. Экс-аналитик также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.