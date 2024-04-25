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21:11, 25 апреля 2024Мир

В США рассказали о первоначальном плане удара по России

Джонсон: США планировали ударить по КНР после нанесения поражения России

Фото: Brian Snyder / Reuters

США собирались атаковать Китай после того, как нанесут поражение России. План Вашингтона раскрыл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, американские власти рассчитывали, что смогут быстро расправиться с Москвой. При этом он выразил сомнение, что им удастся одержать победу над Россией. Джонсон полагает, что проигрыш Украины неизбежен.

Он отметил, что решение о завершении конфликта будет принимать именно российская сторона. Экс-аналитик также допустил, что Россия может взять под контроль Киев и Одессу.

Ранее в МИД Китая назвали вопрос о статусе отношений Пекина и Вашингтона как партнеров или противников фундаментальным для международных отношений. В ведомстве подчеркнули, что соперничество между двумя державами не решит проблем, с которыми сталкивается весь мир.

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      Марина Совина
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