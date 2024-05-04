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22:31, 4 мая 2024Силовые структуры

В МВД прокомментировали стрельбу на севере Москвы

ГУ МВД по Москве подтвердило стрельбу на Коровинском шоссе

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В главном управлении МВД по Москве прокомментировали информацию о конфликте со стрельбой на севере города. Об этом сообщает РБК.

В ГУ МВД подтвердили, что около дома 19 на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки один из участников произвел выстрел, предварительно из травматического оружия, после чего скрылся. В результате произошедшего никто не пострадал.

Два участника конфликта доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время правоохранители ведут работу по розыску и задержанию скрывшегося с места преступника.

Ранее стало известно, что в Москве неизвестный открыл огонь на Коровинском шоссе. Тогда сообщалось, что в результате стрельбы пострадало двое человек. По предварительной информации, стрелявший мужчина носит бороду, одет во все черное и может быть вооружен.

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      Марина Совина
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