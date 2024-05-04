Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:17, 4 мая 2024Силовые структуры

В Москве объявили в розыск расстрелявшего двоих человек мужчину

В Москве разыскивают мужчину, который расстрелял двоих на Коровинском шоссе

Фото: Unsplash

В Москве неизвестный открыл огонь на Коровинском шоссе, двое пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, между тремя мужчинами произошел конфликт. Один из них — в черной одежде и с бородой — открыл огонь, предположительно, из пистолета. Двоих пострадавших увезли на скорой. Третий участник разборок скрылся, его разыскивают по всему району.

Как отмечает Mash, на месте работает полиция. Патруль получил ориентировку и уже ищет нападавшего. По предварительной информации, мужчина носит бороду, одет во все черное и может быть вооружен.

Ранее в Москве 18-летний молодой человек приревновал 15-летнюю девушку к ее одноклассникам и расстрелял их из пневматического пистолета.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда

      ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

      Адвокат блогеров Чекалиных сообщил об отсутствии у них задолженности перед ФНС

      В Харькове четвертый раз за сутки произошли взрывы

      Абрамченко призвала бизнес перестать клеить неудаляемые этикетки на упаковку

      Благодатный огонь доставили в Россию

      В США предсказали исход спецоперации на Украине

      Умерла актриса из сериала «Солдаты»

      В Москве объявили в розыск расстрелявшего двоих человек мужчину

      В Киеве назвали условие для ввода иностранных войск на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше