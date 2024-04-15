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17:44, 15 апреля 2024Силовые структуры

В Москве 18-летний ревнивец несколько раз выстрелил в 15-летних подростков

Москвич расстрелял одноклассников возлюбленной из пневматического пистолета

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве 18-летний молодой человек приревновал 15-летнюю девушку к ее одноклассникам и расстрелял их из пневматического пистолета. Об этом сообщает «МК».

Вечером 12 апреля в многоквартирном доме на Болотниковской улице одноклассники устроили застолье в квартире одного из подростков. Ближе к полуночи к ним на квартиру приехали еще трое одноклассников и 18-летний молодой человек девушки, уже находившейся в компании.

По информации «МК», у совершеннолетнего гостя был с собой пневматический пистолет, стреляющий небольшими металлическими пульками. Юноша был возмущен тем, что его несовершеннолетняя возлюбленная в ночное время находилась в компании парней. Между ним и школьниками произошел конфликт. Во время ссоры ревнивец несколько раз выстрелил в них практически в упор. После этого подростки позвонили родителям и рассказали о произошедшем. Взрослые вызвали скорую помощь. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями груди и спины. Стрелок и его подруга сбежали.

Уточняется, что родители подростков написали заявление в полицию. 18-летнего агрессора нашли, с ним работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Москве рецидивист несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в будущего тестя, который запрещал дочери встречаться с ним.

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      Анна Габай
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