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20:32, 7 марта 2024Силовые структуры

Россиянин запретил дочери встречаться с рецидивистом и получил выстрел в голову

В Москве рецидивист выстрелил в будущего тестя в ходе ссоры из-за его судимостей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве рецидивист несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в будущего тестя, который запрещал дочери встречаться с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в подъезде многоэтажного дома в столичном районе Ховрино. 29-летний мужчина провожал домой возлюбленную и встретился с ее родителями, которые были против их отношений из-за наличия у него десяти судимостей. Завязалась ссора, в ходе которой нападавший сначала несколько раз ударил будущего тестя ножом, а затем два раза выстрелил россиянину в голову и сбежал.

Потерпевшего госпитализировали, а в отношении рецидивиста возбудили уголовное дело по статье о покушении. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, побои, разбой, кражу угон авто и уничтожение имущества.

Ранее в Москве 67-летний мужчина выстрелил в фельдшера скорой помощи, прибывшего к нему на вызов.

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      Олеся Мицкевич
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