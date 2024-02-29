В Москве пенсионер выстрелил в прибывшего к нему на вызов фельдшера

В Москве пенсионер выстрелил в фельдшера, приехавшего к нему на вызов

В Москве 67-летний мужчина выстрелил в фельдшера скорой помощи, прибывшего к нему на вызов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло в среду, 28 февраля, на 1-м Зборовском переулке. Бригада скорой помощи приехала на вызов к пенсионеру, получившему ожоги, и начала оказывать ему помощь, усадив в машину. Когда фельдшер отвлекся, чтобы взять бинт, пациент выстрелил в него из пистолета.

Коллеги потерпевшего сразу отобрали оружие у пациента и вызвали полицию. Медицинского работника госпитализировали с ранением грудной клетки.

Ранее женщина-врач в Петербурге приехала на вызов к вооруженному россиянину и выбила ногой из его рук пистолет.

