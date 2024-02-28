Врач приехала на вызов к вооруженному россиянину и выбила у него из рук пистолет

В Петербурге женщина-врач ногой выбила пистолет из рук вооруженного пациента

Женщина-врач приехала на вызов к вооруженному пациенту в Санкт-Петербурге и ногой выбила у него из рук пистолет. Об этом в среду, 28 февраля, сообщает «Фонтанка».

Ситуация произошла в доме на Тихорецком проспекте. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке, разбудила его и повела к машине. В какой-то момент пациент в состоянии алкогольного опьянения попытался достать из-под штанины пистолет, но медик вовремя среагировала и выбила оружие из его рук ногой.

Вскоре на место приехали сотрудники правоохранительных органов и задержали мужчину. При нем, помимо пистолета без магазина, силовики обнаружили страйкбольную гранату.

Ранее суд в Новосибирске дал 2,5 года колонии местному жителю, восемь раз выстрелившему в лицо оппонента из травматического пистолета.