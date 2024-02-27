Россиянин восемь раз выстрелил в лицо оппонента и получил два года колонии

Суд в Сибири дал 2,5 года колонии мужчине, выстрелившему 8 раз в лицо оппонента

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил к 2,5 года колонии местного жителя, выстрелившего восемь раз в лицо оппонента из травматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Мужчину признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия») УК РФ. В зале суда он также признал свою вину и возместил моральный вред в размере 800 тысяч рублей.

В суде установлено, что все произошло ночью 12 августа 2023 года. Подсудимый обратился с неуместным предложением к девушкам, после чего те позвонили потерпевшему и попросили его помочь. Когда мужчина приехал и стал расспрашивать нападавшего о конфликте, тот достал травматический пистолет и восемь раз выстрелил в лицо оппоненту.

Ранее школьник из Приморского края случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья во время охоты. Ребенок не выжил.