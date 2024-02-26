Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:03, 26 февраля 2024Силовые структуры

Российский школьник случайно выстрелил в двоюродного брата во время охоты

В Приморье школьник застрелил двоюродного брата из ружья во время охоты

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Приморском крае школьник случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья во время охоты, мальчик не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло днем 25 февраля в Дальнегорске. Полицейский решил поохотиться в лесу, взяв с собой сына, племянника и знакомого. В какой-то момент мужчины отошли в лесной домик, оставив ружье «Сайга» на пристрелочном столе. Вскоре они услышали выстрел и обнаружили 11-летнего мальчика с пулевым ранением в груди. Ребенка погрузили в машину скорой помощи, но он не выжил.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, потерпевшим оказался сын мужчины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Расследование дела поставлено на контроль в прокуратуре.

Ранее полицейского, получившего ранение во время перестрелки с вымогателями в Орехово-Зуево, заподозрили в случайном выстреле в напарника.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Германия ведет тайные переговоры с Индией о военной помощи Украине. Речь идет о поставках сотен тысяч снарядов

      Названы улицы Москвы с самой дорогой арендой жилья

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Минфин разработал порядок обмена замороженными активами для россиян

      Захарова заявила о соучастии ЦРУ в ударах ВСУ по России

      В зону СВО отправили дроны «Упырь» с тепловизорами

      Звезда «Терминатора» сорвал съемки Балабанова из-за ухода в запой

      Красный Крест зафиксировал рост обращений за психологической помощью в России

      Глава Севастополя рассказал о стрельбе в городе

      Боррель заявил о конце доминирования Запада над миром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше