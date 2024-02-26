Российский школьник случайно выстрелил в двоюродного брата во время охоты

В Приморье школьник застрелил двоюродного брата из ружья во время охоты

В Приморском крае школьник случайно выстрелил в двоюродного брата из ружья во время охоты, мальчик не выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Все произошло днем 25 февраля в Дальнегорске. Полицейский решил поохотиться в лесу, взяв с собой сына, племянника и знакомого. В какой-то момент мужчины отошли в лесной домик, оставив ружье «Сайга» на пристрелочном столе. Вскоре они услышали выстрел и обнаружили 11-летнего мальчика с пулевым ранением в груди. Ребенка погрузили в машину скорой помощи, но он не выжил.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре, потерпевшим оказался сын мужчины. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Расследование дела поставлено на контроль в прокуратуре.

Ранее полицейского, получившего ранение во время перестрелки с вымогателями в Орехово-Зуево, заподозрили в случайном выстреле в напарника.