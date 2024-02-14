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17:03, 14 февраля 2024Силовые структуры

Российского полицейского заподозрили в случайном выстреле в напарника

В Подмосковье силовика подозревают в убийстве коллеги по неосторожности

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Полицейский, получивший ранение во время перестрелки с вымогателями в Орехово-Зуево, мог сам случайно застрелить напарника. Дело о расправе по неосторожности выделено в отдельное производство, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

По данным следствия, все произошло 28 июня 2023 года в Орехово-Зуеве. Полицейские получили от владельца местного автосервиса сообщение о том, что четверо мужчин вымогают у него 100 тысяч рублей в качестве компенсации за плохой ремонт машины. Когда силовики прибыли на место, вымогатели открыли огонь. В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения, один из них не выжил.

Вскоре злоумышленников задержали, им предъявили обвинение в вымогательстве группой лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Позже во время проведения следственных действий стало известно, что пуля, летально ранившая одного из полицейских, вылетела из пистолета его коллеги, а дело о расправе по неосторожности выделили в отдельное производство. Проходит ли владелец оружия в качестве подозреваемого по делу, не уточняется.

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      Олеся Мицкевич
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